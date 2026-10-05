T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Zehra ve Şevki Baslüg kızı 06/12/1932 doğumlu 14521035922 T.C. Kimlik nolu olup, 08/03/2026 tarihinde bekar olarak vefat eden muris Tendü Güncü BASLO 'nun yapılan araştırma sonucunda mirasçıları tespit edilemediğinden, adı geçen murisin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasın Devlet Hazinesine intikal ettirileceği ilan olunur.