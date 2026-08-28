T.C. ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

DAVALI: CEM YILMAZ TURAN - 13624065546

Davacı Türk Ekonomi Bankası Aş. tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Ankara Banka Alacakları İcra Dairesinin 2025/63700 E. Sayılı dosyasında HMK'ya uygun olarak 21.04.2025 (sayman mutemedi alındısına göre) takip tarihi itibariyle davacı bankanın davalıdan:84792051 N.lu KMH kaynaklanan 49.994,23 TL Asıl Alacak, 14.415,01 TL İşlemiş toplam faiz, 337,46 TL KKDF, 2.162,25 TL BSMV toplamı olmak üzere toplam 66.908,95 TL alacağını, belgelendirilmesi halinde 75,64 TL masrafını, takip tarihinden tahsiline kadar geçen günler için 49.994,23 TL kredili mevduat asıl alacağına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak nakit çekim veya kullanım işlemlerinde/ kredili mevduat hesapları için geçerli olan uygulanacak azami gecikme (temerrüt) faiz oranı ve faizin %5(taleple bağlı kalınarak) gider vergisiyle hesaplanacak tutarın talep edebileceği, davacının icra inkâr tazminatı taleplerine ilişkin değerlendirme ve kararın İİK 67/2 gereğince Sayın Mahkemenin takdirinde olduğu,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Davalı Cem Yılmaz Turan'a bilirkişi raporunun 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal yasal süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkı olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026