T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 125 maddesi gereğince beraatına karar verilen ve katılan vekili Av. Taylan Barın'ın sanığın üst sınırdan cezalandırılması talepli aleyhe istinaf dilekçesi Ergün ve Uğur Betül oğlu, 1979 doğumlu sanık MURAT AKKAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesi özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile İstinaf yoluna başvurabileceği,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2026