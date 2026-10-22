T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2026 tarihli ilamı Cumhuriyet Savcısı tarafından TCK 43.maddesinin uygulanmaması nedeni ile istinaf edilmiş, dilekçe dosyada adresi bulunmayan bi mekan olduğu anlaşılan İsmet ve Zeliha oğlu, 1960 doğumlu sanık ÖZCAN KILIÇ'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince dilekçe özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile İstinaf yoluna başvurabileceği veya cevap dilekçesi verebileceği,

İlan ücretinin ve mahkememe masrafının sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2026