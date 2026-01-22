T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/2 Tereke sayılı dosyasında; Kayseri İli, Develi İlçesi, Fenese Aşağı Mahallesi/Köyü, Cilt No:7, Hane No:46 nüfusuna kayıtlı, Eyüp ve Durna'dan olma 27/07/1967 doğumlu, 03/03/2023 tarihinde vefat eden Yılmaz YORULMAZ'ın (T.C.No:53551212712) mirası, tüm mirasçıları tarafından reddedildiğinden, Mahkememizce terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi işlemlerine başlanmıştır.

TMK’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.