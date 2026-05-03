T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

1- Davalı Bahar KIZIL ( Cuma ve Nevruz'dan olma 24/11/1983 D.lu TC: 32624364268)

2- Davalı SARA KIZIL ( Cuma ve Nevruz'dan olma. 24/01/1989 D.lu TC: 32540367022 )

3- Davalı KAYHAN KIZIL (Cuma ve Nevruz'dan olma. 20/02/1986 D.lu TC: 32597365156)

4-Davalı NEVRUZ KIZIL ( Hüseyin ve Fatma'dan olma 01/02/1966 D.lu TC: 32675362510)

5- Davalı Ahmet KIZIL ( Halil ve Fatma'dan olma 26/10/1959 D.lu TC: 32822357642)

Davacı Cengiz ÇATAKOĞLU vekili tarafından davalı Sultan KIZIL ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalılara çıkartılan tüm tebligatların bila tebliğ iade dönmesi ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından hükmün özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

-Davanın KABULÜ ile, dava konusu Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mahallesi, 8471 ada 18 parselde kayıtlı zemin kat 5 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın taraflar arasında ivaz ilavesi suretiyle dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve yükümlülükleriyle birlikte umuma açık satımı suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine,

-Satışın İİK ya göre açık arttırma ile yapılmasına,

-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisse oranlarına göre tevziine,

-Harçlar Kanunu gereğince dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınması gereken karar ve ilam harcının hissedarların hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

-Davacı tarafından yapılan toplam 43.465,15‬ TL yargılama giderinin davalıların hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payına düşen hissenin kendi üzerinde bırakılmasına,

-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden 40.000,00 TL vekalet ücretinin davalı hissedarların hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekili ile davalılardan Cengiz ÇATAKOĞLU ve Sultan KIZIL'ın vekillerinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmak üzere karar verilmiştir.

Yukarıdaki ilanın tebliğinden itibaren 1 hafta sonra davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kanuni süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği ilan ve davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

30/03/2026