T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK DAHİLİ DAVALILAR :

1-Dahili Davalı NAVRUZ DUVARCI -T.C. Kimlik No:46216524022 (HALİS ve AYSEL oğlu/kızı, 08/02/1991 doğumlu)

2-Dahili Davalı ÖMER KOYUNCUER -T.C. Kimlik No:46222523804 (HALİS ve AYSEL oğlu/kızı, 11/10/1987 doğumlu)

3-Dahili Davalı ÖMER KOYUNCUER -T.C. Kimlik No: 46318520694 (MUSTAFA ve DÖNDÜ oğlu/kızı, 02/02/1960 doğumlu)

4-Dahili Davalı HAZAL KOYUNCUER -T.C. Kimlik No: 46219523978 (HALİS ve AYSEL oğlu/kızı, 28/12/1988 doğumlu)

5-Dahili Davalı MEHMET ALİ ÇOBAN -T.C. Kimlik No: 57724140550 (HÜSEYİN ve GÜLÜZAR oğlu/kızı, 19/04/1984 doğumlu)

6-Dahili Davalı NURAN KOYUNCUER -T.C. Kimlik No: 42604644426 (HÜSEYİN ve GÜLÜZAR oğlu/kızı, 15/06/1974 doğumlu)

Davacı HÜSEYİN URLU tarafından yukarıda adı yazılı bulunan davalılar aleyhine açılan Ortaklığın giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dahili davalılara çıkartılan tüm tebligatların bila tebliğ iade dönmesi ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava ve dahili davalı dilekçesinin özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/126 Esas sayılı dosyası ile, davacı tarafından " Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yeşilevler Mahallesi, 60530 ada, 8 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde taraflar arasındaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine" karar verilmesinin talep edildiği, davalılardan Döndü Koyuncuer'in vefat etmesi üzerine davacı tarafından 10/06/2026 tarihinde sunulan dahili davalı dilekçesi dilekçesi ile davaya dahil edildiğiniz görülmekle; taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin, HMK 129. maddesi uyarınca dava ve dahili davalı dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte HMK 126.maddesi uyarınca tanık listesi, tüm delilleriniz ile belgelerinizi asıllarını veya onaylı suretleri davacı sayısından bir fazla olarak ibraz etmeniz gerektiği ve celbi gereken belgeler ve dosyalar varsa ilgili yerlere müzekkere yazılması için gerekli bilgilerin dosyaya sunulması hususu HMK'nın 318. Maddeleri gereğince davetiye yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.