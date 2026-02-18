T.C. ANKARA 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2022 tarihli ilamı ile kamu malına zarar verme suçundan TCK' nun 152/1-a maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK' nun 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53. maddesinin 2014/140E., 2025/85K. sayılı iptal kararı gözetilmek suretiyle uygulanmasına dair verilen hükmün CMK'nun 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Ayed ve Ghanıye oğlu, 28/06/1975 doğumlu, Irak uyruklu FIRAS AYED NAJIM NAJIM'a yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamadığı ve gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanık FIRAS AYED NAJIM NAJIM'a Mahkememiz kararının gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yargılama giderleri ve ilan ücretinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya eş değer bir Mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf kanun yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.