T.C. ANKARA 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

1-Sanıklar ŞÜKRÜ KAYA ve YASİN SARI hakkında Birden Fazla Kişiyle Tehdit suçunu sanıkların işlediğinin sabit olmaması nedeniyle AYRI AYRI BERAATİNE,

2-Sanıklar ŞÜKRÜ KAYA ve YASİN SARI hakkında Kasten Yaralama suçundan AYRI AYRI 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanıklar hakkında 5560 sayılı kanunun 23. maddesi ve 5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5-7 maddesi uyarınca takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

2-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Ahmet ve Gülşen oğlu, 12/03/1997 Yenimahalle doğumlu, KAAN ÖZDEMİR'e İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının, sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/10/2026