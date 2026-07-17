T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Davalı T.C. Vatandaşı 237*****252 TC kimlik numaralı 05/05/1979 doğumlu NUSRETTİN ve ŞERİN DÖNE oğlu İSA ÇELİK; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve 26/06/2026 tarihli duruşma tutanağı ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

HMK 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.