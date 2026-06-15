T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı Özcan ve Altan'dan olma Erzurum ve 18/11/1952 doğumlu olup 05/03/2011 tarihinde vefat eden MUHAMMET AYHAN URAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tereke tasfiye memuru olarak Av. NEVZAT TOKAT'ın atanmasına karar verilmiş olup TMK'nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.