T.C. ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2025 tarihli ilamı ile 125/3-a maddesi gereğince 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILAN Mehmet ve Mukime oğlu, 01/01/1967 doğumlu MEHMET ALİ UZUNOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına CMK' nın 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yada en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz edebileceği ve dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere gönderileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.30.01.2026