T.C. ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2026 tarihli ilamı ile 3/10 maddesi gereğince 30000 TL ADLİ PARA, 100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Navruz oğlu, 09/05/1992 doğumlu, SİVAS ŞARKIŞLA nüfusuna kayıtlı İBRAHİM ÇINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

2-Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, CMK.nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle,

5271 sayılı CMK’nın 272. maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere İKİ HAFTA içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.10.2026