T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade edilmiş ve tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde, Nimet Dirgar'ın 26/03/2004 tarihinde Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman Mah., 46264 Ada, 1 Parselde bulunan 10 No'lu taşınmazı satın aldığını, satıcı imzasının taklit edildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mah. 2020/78 Esas sayılı dosyası ile tazminat davası açıldığını ve davanın kısmen kabulüne karar verildiğini, kararın istinaftan geçip kesinleştiğini ve müvekkili aleyhine Ankara 16. İcra D. 2023/1613 E. Dosyasıyla yapılan takip sonucu 25/11/2025 tarihinde 196.494,49 TL ödeme yapıldığını, Tapu Kadastro Gen. Müd. Hukuk Müş. 01/03/2015 tarih ve 85254071-641.03.01(15.902)/88680 sayılı yazısı uyarınca hazine zararının Tapu Müdürü Hacı Ömer Özen'e ihbar edilmesi suretiyle Hazine zararının tazmini talep edilmiş olmakla, net 187.042,84 TL ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen talep edilmiş olmakla,

Duruşma Günü: 03/12/2026 günü saat: 10.40 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur.05/10/2026