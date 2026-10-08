T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVALI: BESİM EVREN VARDAR Serhat Mah. 1323 Cad. 7/A Yenimahalle/Ankara Yenimahalle/ ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

25.11.2026 günü, saat 10.35'te duruşmaya gelmediğiniz, davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tarafın iddia savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği, sunulmayan belgelerin 2 hafta kesin sürede sunmanız başka yerden getirilecek belgelerle ilgili beyanda bulunmanız, aksi halde delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Tensip zaptı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 06.10.2026