T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi vekilinin 12/03/2025 tarihli dava dilekçesi özetle; Müvekkili olan şirketin alacaklısı olduğu İstanbul 3. İcra Dairesi'nin 2022/31264 Esas sayılı icra takip dosyasında borçlulardan Şerif Güler'in hissesi bulunan Çorum ili Osmancık ilçesi Karalar Güney Köyü 118 ada 37 parsel ile 73 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarındaki iştirak halindeki hissesine haciz şerhi işlendiğini, Söz konusu taşınmazların el birliği mülkiyet şeklinde hisseli olması nedeniyle İİK'nın 121. Maddesi uyarınca alınan yetki belgesine istinaden başvurulan arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Çorum Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/394 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasında borçlu Şerif GÜLER'in vefat ettiğinin tespit edildiğini, bunun üzerine alınan veraset ilamına istinaden borçlu Şerif GÜLER mirasçılarının davaya dahil edilmiş ise de borçlu Şerif GÜLER'in bütün mirasçılarının Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/2069 Esas ve 2024/1875 Karar sayılı ilamı ile mirası reddettiklerini, bu nedenle Çorum Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/394 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasında muris Şerif GÜLER'in vefat etmesi üzerine mirasçılarının mirası reddetmiş olmaları nedeniyle terekesinin tasfiyesinin yapılmasını ve terekesine tasfiye memuru atanmasına karar verilmesini, yargılama ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını talep ettikleri anlaşılmıştır.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.