T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/02/2026 tarihli ilamı ile Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan Ömer Bağatur ve Tülin kızı 14/02/1978 Ankara doğumlu İrem Özyüncü hakkında TCK'nın 85/1 maddesi gereğince verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası'nın CMK'nın 231 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan Ahmet ve Şehri oğlu 15/10/1970 Bayat doğumlu Hüsnü Çelebi hakkında TCK'nın 85/1 maddesi gereğince verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası'nın CMK'nın 231 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,

Mahkememiz kararı; Bakari ve Hadi oğlu, 01/01/1978 Amerika doğumlu BAKARİ ABDALLAH MAHADİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile Sanıklar İrem Özyüncü ve Hüsnü Çelebi müdafi Av. Nuran Özdemir'e ait istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07.05.2026