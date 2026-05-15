T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2026 tarihli ilamı ile Kasten Yaralama suçundan TCK'nın 86/2-1.cümle maddesi gereğince neticeten 2.000,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve TCK'nın 86/1 maddesi gereğince neticeten 1 YIL 5 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ömer ve Neriman oğlu, 07/01/1995 Mamak doğumlu OĞUZHAN DEMİR, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14.05.2026