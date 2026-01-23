T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1-BETÜL ÇAYLAK 1235 Gladstone Dr. Rockville, MD 20851 20851 9988 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2-GERDA MARGARETE ÖZER - Robert Koch Str 30 Recklinghausen 45657 9893 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

3- PİA SİBEL ÖZER - Monumenten Str 9 Berlin 10829 9893 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı Türkiye Kızılay Derneği tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında, yukarıda yazılı davalıların belirtilen adreslerinde tebligat yapılması mümkün olmadığından öninceleme duruşma gününün ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce öninceleme duruşma günü 14/05/2026 günü saat: 09:15'e verilmiştir.

Bu itibarla, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği , dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri iki haftalık kesin süre içinde sunmanız, aksi takdirde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız HMK m.139 gereği İHTAR ve tebliğ olunur.