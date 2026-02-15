T.C. ANKARA BATI 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: REBEKA DİKER - Atakent Mah. Şehit Ender Alper Sok. No:25/2 Etimesgut/ANKARA

Davacı , KEREMCAN DİKER ile Davalı , REBEKA DİKER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce tespit edilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu içerir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanın; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde, davaya cevaplarınızı, usûlü itirazlarınızı ve delillerinizi ibraz etmeniz, cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği dava dilekçesinin tebliği davetiyesi yerine geçerli olmak üzere TK m.31 gereğince, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/01/2026