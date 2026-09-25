T.C. ANKARA BATI 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma Ve Mal Paylaşımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Kolluk tarafından bildirilen adresten de bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanın; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, mal paylaşımı ve maddi manevi tazminat talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde, davaya cevaplarınızı, usûlü itirazlarınızı ve delillerinizi ibraz etmeniz, cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği dava dilekçesinin tebliği davetiyesi yerine geçerli olmak üzere TK m.31 gereğince, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.23/09/2026