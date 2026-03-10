T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar Eren Tezel, Gülden Cansuyu, Gülhan Öztürk, Gülsade Özcan, Hafize Tezel, Mehmet Tezel ile Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sincan Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Ankara ili, Sincan ilçesi, Yenipeçenek Mahallesinde Kuzeyinde ekilemez arazi ve Yenipeçenek 112 ada 183 parsel, 112 ada 185 parsel, güneyinde Etimesgut-Yapracık mahallesi 1691 parsel, doğusunda ekilemez arazi ve Yenipeçenek 112 ada 184 parsel ve batısında ekilemez arazi ve Yenipeçenek 113 ada 2 parsel ve 112 ada 186 parsel sayılı taşınmaz bulunan 19430,53 m²'lik tescil harici bırakılan taşınmazın davacılar (İdris Tezel mirasçıları) Eren Tezel, Gülden Cansuyu, Gülhan Öztürk, Gülsade Özcan, Hafize Tezel, Mehmet Tezel adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur.04/03/2026