T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Mehmet Caymaz ile davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Ankara ili, Sincan ilçesi, Yenipçenek Mahallesinde, kuzeyinde ekilemez arazi ve Yenipeçenek Mahallesi 112/186 parsel, güneyinde Etimesgut ilçesi, Yapracık Mahallesi 1691 parsel ve Yenipeçenek 113/2 parsel, doğusunda ekilemez arazi ve Yenipeçenek Mahallesi 112 ada 184 parsel, batısında Yenipeçenek 112/186 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu belirtilen ve Sincan İlçesi Peçenek mahallesi kadastro çalışma alanı sınırları içerisinde kaldığı tespit edilen, 12.501,02 m² alanlı taşınmazın, davacı Mehmet CAYMAZ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur.15/05/2026