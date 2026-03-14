T.C. ANKARA BATI 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ORDU ili, PERŞEMBE ilçesi, YARLI mah/köy 41 Cilt, 1 Aile sıra no 100 sırada nüfusa kayıtlı 10/05/1967 doğumlu 05/04/2020 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ YILMAZ'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.