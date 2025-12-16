Resmi İlanlar
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2025/6422 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6422 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45231 Ada, 10 Parsel, 3. Kat 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz fiili durumda 3.kat 66 m² net, 82 m² brüt çatı katı 50 m² net, 57 m² brüt olmak üzere toplam 116 m² net, 139 m² brüt alana sahiptir. Ayrıca çatı katında 32 m2 alanlı açık teras alanı mevcuttur. Taşınmaz yerinde 3 oda, salon, banyo, wc antre-hol, mutfak, 1 balkon ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.
Adresi : Süvari Mah. 1748.Sokak Huzur Apt. No:24 İç Kapı No:11 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 540,00 m2 Arsa Payı : 70/540
İmar Durumu : Klasik parsel Konut alanında, Ayrık nizam, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:45
09/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.