T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6422 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45231 Ada, 10 Parsel, 3. Kat 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz fiili durumda 3.kat 66 m² net, 82 m² brüt çatı katı 50 m² net, 57 m² brüt olmak üzere toplam 116 m² net, 139 m² brüt alana sahiptir. Ayrıca çatı katında 32 m2 alanlı açık teras alanı mevcuttur. Taşınmaz yerinde 3 oda, salon, banyo, wc antre-hol, mutfak, 1 balkon ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Süvari Mah. 1748.Sokak Huzur Apt. No:24 İç Kapı No:11 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 540,00 m2 Arsa Payı : 70/540

İmar Durumu : Klasik parsel Konut alanında, Ayrık nizam, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:45

09/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.