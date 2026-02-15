T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/8328 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, 46625 Ada, 1 Parsel, E2 BLOK ZEMİN KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana gayrimenkul, 19320 m² arsa üzerine inşa edilmiş olup, 12 Katlı A1, A2, B, C1, C2, D ve E2 Blok Betonarme Apartman ve 13 Katlı E1 Blok Betonarme Apartman ve Arsası niteliklidir. Akın 88 Sitesi 6 bloktan oluşmakta ve toplamda 664 adet konut ve 24 adet dükkan bulunmaktadır. Site kapsamında 24 saat güvenlik, güvenlik kameraları, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamları, saunalar, spor salonları, tam besleme jeneratör, su deposu, yük ve yolcu asansörleri, merkezi sistem ısınma (kaskad sistemi), merkezi sistem 24 saat sıcak su, kalorimetre (ısı payı ölçer), kamelyalar ve süs havuzu yer almaktadır. Site metro durağına, göksu parka, okullara, marketlere, lokantalara , kafelere, İstanbul yoluna ve diğer tüm sosyal donatılara çok yakın konumda bulunmaktadır.

Adresi : Şehit Osman Avcı Mahallesi, Malazgirt 1071.Cadde, Akın 688 Sitesi, No:45/8 E2 Blok, Kat:Zemin, Daire: 5 Etimesgut /Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 19.320,00 m2

Arsa Payı : 35/19320

İmar Durumu : Dosyada mevcut.

Kıymeti : 4.871.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Muhtelif beyan ve şerhler bulunmakla, tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.