T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2025/6367 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6367 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46134 Ada, 2 Parsel, A BLOK 7.KAT 31 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesine göre; 7.kat 114 m² net, 154 m² brüt, çatı katı 58 m² net 67 m² brüt olmak üzere toplamda 172 m² net 221m² brüt alana sahiptir. Ayrıca çatı arası katta toplam 45 m2 alanlı 1 adet açık teras kullanım alanı mevcuttur. Ayrıca çatı arası katta toplam 55 m2 alanlı 2 adet açık teras kullanım alanı mevcuttur. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır. Binada asansör mevcuttur.
Adresi : Ahi Mesut Mah. (Tapuda Elvan Mahallesi ) Ahmet Hamdi Tanpınar Sk. Şahin Sitesi A Blok No:3A İç Kapı No:31 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 3.435,00 m2
Arsa Payı : 160/3435
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı KONUT ALANI,AYRIK NİZAM,8 KAT,E:1,25 OLACAK ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA UYGUN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.YOL YEŞİL ALAN VB FAKTÖRLERDEN ETKİLENMEMEKTE OLUP NET İMAR PARSELİDİR
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.