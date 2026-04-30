T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6367 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46134 Ada, 2 Parsel, A BLOK 7.KAT 31 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz projesine göre; 7.kat 114 m² net, 154 m² brüt, çatı katı 58 m² net 67 m² brüt olmak üzere toplamda 172 m² net 221m² brüt alana sahiptir. Ayrıca çatı arası katta toplam 45 m2 alanlı 1 adet açık teras kullanım alanı mevcuttur. Ayrıca çatı arası katta toplam 55 m2 alanlı 2 adet açık teras kullanım alanı mevcuttur. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır. Binada asansör mevcuttur.

Adresi : Ahi Mesut Mah. (Tapuda Elvan Mahallesi ) Ahmet Hamdi Tanpınar Sk. Şahin Sitesi A Blok No:3A İç Kapı No:31 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 3.435,00 m2

Arsa Payı : 160/3435

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı KONUT ALANI,AYRIK NİZAM,8 KAT,E:1,25 OLACAK ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA UYGUN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.YOL YEŞİL ALAN VB FAKTÖRLERDEN ETKİLENMEMEKTE OLUP NET İMAR PARSELİDİR

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.