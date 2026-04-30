T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2026/611 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/611 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, 49017 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden hissesi
Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracıkköyü Mahallesi 49017 Ada 3 Parsel Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.888,36 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Tarafımızdan Etimesgut Belediyesinin https://keos.etimesgut.bel.tr/imardurumu/imar.aspx?parselid=44295 internet adresinde yapılan incelemelerde; "... İmarın 49017 Ada 3 sayılı parselin 85314 nolu parselasyon planı kapsamında bulunduğu, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kullanım kararının ?Konut Alanı? olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E=2.30 ve yapı yüksekliğinin Yençok=16 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu..." anlaşılmıştır.
Kıymeti : 12.588.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.