T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

01-05-2026 00.00

2026/611 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/611 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, 49017 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden hissesi

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracıkköyü Mahallesi 49017 Ada 3 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.888,36 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Tarafımızdan Etimesgut Belediyesinin https://keos.etimesgut.bel.tr/imardurumu/imar.aspx?parselid=44295 internet adresinde yapılan incelemelerde; "... İmarın 49017 Ada 3 sayılı parselin 85314 nolu parselasyon planı kapsamında bulunduğu, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kullanım kararının ?Konut Alanı? olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E=2.30 ve yapı yüksekliğinin Yençok=16 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu..." anlaşılmıştır.

Kıymeti : 12.588.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:50

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:50

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02458518