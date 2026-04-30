T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/611 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, 49017 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden hissesi

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracıkköyü Mahallesi 49017 Ada 3 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.888,36 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Tarafımızdan Etimesgut Belediyesinin https://keos.etimesgut.bel.tr/imardurumu/imar.aspx?parselid=44295 internet adresinde yapılan incelemelerde; "... İmarın 49017 Ada 3 sayılı parselin 85314 nolu parselasyon planı kapsamında bulunduğu, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kullanım kararının ?Konut Alanı? olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E=2.30 ve yapı yüksekliğinin Yençok=16 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu..." anlaşılmıştır.

Kıymeti : 12.588.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.