T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1605 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/MUSTAFAKEMAL Mahalle/Köy, zemin kat Mevkii, 1350 Ada, 7 Parsel, 19 nolu bağımsız bölüm Nolu Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Mustafa Kemal Mh. 13. Cd. No:12/A Sincan/Ankara Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.175,00 m2

Arsa Payı : 48/1175

İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, TAKS:0.35, KAKS:1.40, Konut Alanı, imarlıdır. Çekme mesafesi yoldan 5m, komşu parselden 3m dir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.