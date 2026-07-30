T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2026/1605 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1605 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/MUSTAFAKEMAL Mahalle/Köy, zemin kat Mevkii, 1350 Ada, 7 Parsel, 19 nolu bağımsız bölüm Nolu Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Mustafa Kemal Mh. 13. Cd. No:12/A Sincan/Ankara Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 1.175,00 m2
Arsa Payı : 48/1175
İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, TAKS:0.35, KAKS:1.40, Konut Alanı, imarlıdır. Çekme mesafesi yoldan 5m, komşu parselden 3m dir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:07
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.