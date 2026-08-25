T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2026/5354 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46231 Ada, 1 Parsel, A Blok 4. Kat 17 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Daire projesi itibarı ile; 3 oda, salon, sandık odası, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet, antre ve 3 balkondan, oluşmaktadır. Her 3 balkonu da cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Dairenin brüt alanı 125,94 m² dir. Net alanı ise 110,00 m² dir.Taşınmazda borçlu ikamet etmektedir.
Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, 576. Sokak, Atadostlar Sitesi, A Blok, No:2A/17 Etimesgut
Yüzölçümü : 12.725,00 m2 Arsa Payı : 1/124
İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 ölçekli imar planına göre Taks:0,30 ve yükseklik en çok 36,50 metre olacak şekilde konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu, taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 6.930.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: H.A. Lehine aile konutu şerhi ve hacizler mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.