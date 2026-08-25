T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46231 Ada, 1 Parsel, A Blok 4. Kat 17 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Daire projesi itibarı ile; 3 oda, salon, sandık odası, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet, antre ve 3 balkondan, oluşmaktadır. Her 3 balkonu da cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Dairenin brüt alanı 125,94 m² dir. Net alanı ise 110,00 m² dir.Taşınmazda borçlu ikamet etmektedir.

Adresi : Yavuz Selim Mahallesi, 576. Sokak, Atadostlar Sitesi, A Blok, No:2A/17 Etimesgut

Yüzölçümü : 12.725,00 m2 Arsa Payı : 1/124

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 ölçekli imar planına göre Taks:0,30 ve yükseklik en çok 36,50 metre olacak şekilde konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu, taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği olmadığı, bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 6.930.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: H.A. Lehine aile konutu şerhi ve hacizler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.