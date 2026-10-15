T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53727 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, 795 Ada, 1 Parsel, B2 Blok 3. Normal Kat 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Halihazırda 4+1mimari formdadır.Halihazırda, balkon alanı 20 m2'dir. Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır.Halihazır faydalı (net) alanı 140 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazır brüt alanı 161 m2 olarak tespit edilmiştir.

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi Yenikent Park Konutları B2 Blok No:5A/13 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 21.682,00 m2 Arsa Payı : 106/21682

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Ayrık nizam, E:1.40, geoteknik rapor sonucuna uygun olarak kat yüksekliği belirlenecek olup, parsel çekme mesafeleri tüm cephelerden 10mt.'dir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

26/08/2021 Tarih ve 44439 Yevmiye sayılı Aile Konutudur şerhi

Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi 2022/8 Esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi

Ankara Batı 9. Aile Mahkemesi 2023/620 sayılı dosyalardan ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:12

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.