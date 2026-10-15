T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2025/53727 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53727 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, 795 Ada, 1 Parsel, B2 Blok 3. Normal Kat 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Halihazırda 4+1mimari formdadır.Halihazırda, balkon alanı 20 m2'dir. Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır.Halihazır faydalı (net) alanı 140 m2 olarak tespit edilmiştir.Halihazır brüt alanı 161 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi Yenikent Park Konutları B2 Blok No:5A/13 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 21.682,00 m2 Arsa Payı : 106/21682
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Ayrık nizam, E:1.40, geoteknik rapor sonucuna uygun olarak kat yüksekliği belirlenecek olup, parsel çekme mesafeleri tüm cephelerden 10mt.'dir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
26/08/2021 Tarih ve 44439 Yevmiye sayılı Aile Konutudur şerhi
Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi 2022/8 Esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi
Ankara Batı 9. Aile Mahkemesi 2023/620 sayılı dosyalardan ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:12
13/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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