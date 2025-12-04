T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/105 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BEYOBASI Mahalle/Köy, 170 Ada, 1 Parsel, rtırmaya ilişkin şartlara satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/105 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi: 170 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Temelli Beyobası Ankara Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 3.028,78 m2

İmar Durumu:-

Kıymeti: 6.175.325,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.