Resmi İlanlar

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

13-12-2025 00.00

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/62 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YUKARIYURTÇU Mahalle/Köy, 25 Ada, 1 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Yukarı Yurtçu Mah, 25 Da 1 Parsel Sayılı Arsa Nitelikli Taşınmazın Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.882 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 13.174.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:02

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:02

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#İlangovtr Basın no ILN02357991