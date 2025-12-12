Resmi İlanlar
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/62 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YUKARIYURTÇU Mahalle/Köy, 25 Ada, 1 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Yukarı Yurtçu Mah, 25 Da 1 Parsel Sayılı Arsa Nitelikli Taşınmazın Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 1.882 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 13.174.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.