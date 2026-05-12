T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 47441 Ada, 21 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mah, 47441 Ada, 21 Parsel Sayılı Arsa Nitelikli Taşınmazı Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 2.178 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 67.518.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.