T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 113 Ada, 12 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökler Mahallesi 113 Ada 12 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 6.331,12 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.215.892,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 195 Ada, 1 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 195 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 75,53 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 45.318,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 191 Ada, 97 Parsel,

Adresi : 191 Ada 97 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 13.136,36 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 5.597.726,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 12:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 146 Ada, 5 Parsel,

Adresi : 146 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 158,26 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 158.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 146 Ada, 4 Parsel,

Adresi : 146 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 175,28 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 175.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 116 Ada, 14 Parsel,

Adresi : 116 Ada 14 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.044,71 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 522.355,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:06

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 191 Ada, 7 Parsel, 7-) 191 ada 7 nolu parsel:Ayaş ilçesi, ...

Adresi : 191 Ada 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.715,66 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.122.047,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:09

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKLER Mahalle/Köy, 101 Ada, 247 Parsel,

Adresi : 101 Ada 247 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 18.782,63 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 6.198.267,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 12:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 12:09

26/06/2026

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.