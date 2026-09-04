T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 62 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi, 183 Ada 62 Parsel, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 5.433,62 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 3.803.534,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 108 Ada, 69 Parsel, Ayaş ilçesi,

Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 108 Ada 69 Nolu Parse Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 7.603,64 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 3.421.638,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 49 Parsel,

Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 183 Ada 49 Nolu Parse Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.104,78 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.157.629,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 116 Ada, 6 Parsel, .

Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 116 Ada 6 Nolu Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.247,88 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.336.334,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:36

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 57 Parsel,

Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 183 Ada 57 Nolu Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.003,23 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 401.292,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:36

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.