T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/55 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 62 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi, 183 Ada 62 Parsel, Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 5.433,62 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 3.803.534,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 108 Ada, 69 Parsel, Ayaş ilçesi,
Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 108 Ada 69 Nolu Parse Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 7.603,64 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 3.421.638,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 49 Parsel,
Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 183 Ada 49 Nolu Parse Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 2.104,78 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 1.157.629,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:11
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 116 Ada, 6 Parsel, .
Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 116 Ada 6 Nolu Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 4.247,88 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 2.336.334,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:36
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 183 Ada, 57 Parsel,
Adresi : Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi 183 Ada 57 Nolu Parsel Ayaş / ANKARA
Yüzölçümü : 1.003,23 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 401.292,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:36
17/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.