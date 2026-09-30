T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 107 Ada, 39 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mah. 107 Ada 39 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.727,28 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 483.638,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 128 Ada, 269 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mah. 128 Ada 269 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 13.685,18 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.105.554,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 133 Ada, 296 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahl 133 Ada 296 Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 22.643,44 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 6.793.032,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 133 Ada, 305 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahallesi 133 Ada 305 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 8.187,26 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.456.178,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 139 Ada, 31 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahallesi 139 Ada 31 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 7.329,83 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.198.949,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 139 Ada, 40 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahallesi 139 Ada 40 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.711,62 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.413.486,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:01

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 142 Ada, 51 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahallesi 142 Ada 51 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 3.196,66 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.054.897,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 142 Ada, 52 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/135 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Bayram Mahallesi 142 Ada 52 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 15.278,55 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 5.041.921,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:30

26/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.