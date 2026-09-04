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T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞINDAN

05-09-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS SAYISI : 2025/75 Ort. Gid. Satış

Aşağıda isimleri yazılı hissedarların gösterilen adreslerine tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup satış ilanı ve düzenlenen şartnameye karşı ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde beyanda bulunması /itiraz etmesi yahut kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda aşağıda ada parsel numaraları belirtilmiş olan taşınmazların takyidatları ile birlikte, İİK hükümleri gereğince, Açık Artırma Yolu İle Satışı Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine ve satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydındaki paylar ve veraset ilamına göre paydaşlara ödenmesine dair verilen kesin karar gereği usulüne uygun olarak düzenlenen satışın gerçekleştirileceği hususu ihtar ve ilan olunur

 

1-HİSSEDAR: HİCAZİYE AKTAŞ,

2-HİSSEDAR: KADİR SÜVER

ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 110 Ada No , 28 Parsel No , 3.012,26 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 114 Ada No , 275 Parsel No , 1.046,56 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 114 Ada No , 282 Parsel No , 266,01 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 114 Ada No , 266 Parsel No , 5.955,18 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 123 Ada No , 18 Parsel No , 2.045,32 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 124 Ada No , 3 Parsel No , 503,05 Yüz Ölçümü , çayır Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 124 Ada No , 8 Parsel No , 579,67 Yüz Ölçümü , çayır Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 127 Ada No , 6 Parsel No , 12.629,52 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 146 Ada No , 24 Parsel No , 511,11 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 148 Ada No , 23 Parsel No , 1.040,31 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 148 Ada No , 47 Parsel No , 509,18 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 149 Ada No , 5 Parsel No , 1.177,92 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 149 Ada No , 11 Parsel No , 464,32 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 21 Parsel No , 356,47 Yüz Ölçümü , çayır Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 24 Parsel No , 6.909,12 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 29 Parsel No , 6.766,13 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 56 Parsel No , 4.062,08 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 153 Ada No , 58 Parsel No , 875,82 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 166 Ada No , 3 Parsel No , 207,74 Yüz Ölçümü , ev yeri Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 31 Parsel No , 3.781,82 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 38 Parsel No , 4.883,01 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 44 Parsel No , 3.500,43 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 170 Parsel No , 5.441,29 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 180 Parsel No , 18.678,76 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 271 Parsel No , 10.249,36 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 276 Parsel No , 716,54 Yüz Ölçümü , çayır Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 286 Parsel No , 932,34 Yüz Ölçümü , çayır Bağımsız Bölüm
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 316 Parsel No , 24.001,68 Yüz Ölçümü
ANKARA İl , AYAŞ İlçe , EVCİ Mahalle/Mevki , 172 Ada No , 28 Parsel No , 5.303,71 Yüz Ölçümü
#İlangovtr Basın no ILN02542415