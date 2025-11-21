T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. TARAFLAR;

İhale ‘‘İDARE’’(ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) ve ‘‘İSTEKLİ’’ ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi ‘‘KİRACI’’ ihaleyi alan gerçek veya tüzelkişiyi ifade eder.

2. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI, TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ,

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki listede adresi, muhammen bedeli (kıymet takdir bedeli), geçici teminatı ve diğer özellikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.

SIRA

NO ADRESİ-NEVİ SÜRE ALAN (M²) TAKDİR EDİLEN YILLIK KİRA BEDELİ ( KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 MAMAK İLÇESİ, ÜREĞİL MAHALLESİ KAYAŞ CADDESİ ŞEHİT ERTAN AKGÜL PARKI İÇİ ADRESİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM: 1.200 M² AÇIK VE KAPALI ALAN ₺780.000,00 ₺23.400,00 14:00 2 ALTINDAĞ İLÇESİ, ANAFARTALAR MAHALLESİ,5865 ADA 4 PARSEL ANAFARTALAR MERKEZ BELEDİYE ÇARŞISI NO:5-5A ADRESİNDE BULUNAN DÜKKAN 10 YIL TOPLAM: 32,00 M² KAPALI ALAN ₺780.000,00 ₺23.400,00 14:02 3 KEÇİÖREN İLÇESİ YEŞİLTEPE (ŞENYUVA)MAHALLESİ KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI 2. ETAP NO:5/9( ESKİ NO: LOKANTALAR TİP 6) ADRESİNDE BULUNAN TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM: 721 M² AÇIK VE KAPALI ALAN ₺228.000,00 ₺6.840,00 14:04 4 ÇANKAYA İLÇESİ, ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ, 1634 CADDE NO:11 ADRESİNDE BULUNAN OFİS-İŞYERİ 10 YIL TOPLAM: 2.001 M² AÇIK VE KAPALI ALAN ₺1.800.000,00 ₺54.000,00 14:06 5 ÇANKAYA İLÇESİ, KARAKUSUNLAR MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ 27523/1 PARSEL İÇİ TİCARETHANE 10 YIL TOPLAM: 881 M² AÇIK VE KAPALI ALAN ₺300.000,00 ₺9.000,00 14:08 6 ÇANKAYA İLÇESİ 50.YIL MAHALLESİ FİLBAHAR SOKAK ÜZERİ 50.YIL PARKI İÇİ NO:3 ADRESİNDE BULUNAN BÜFE 3 YIL TOPLAM: 80.50 M² AÇIK VE KAPALI ALAN ₺174.000,00 ₺5.220,00 14:10 7 ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, ERLER MAHALLESİ, DUMLUPINAR BULVARI, KÜME EVLERİ, NO: 422 YANI ADRESİNDE BULUNAN DEPO ALANI YERİ 3 YIL TOPLAM: 100 M² KAPALI ALAN ₺60.000,00 ₺1.800,00 14:12 8 ÇANKAYA İLÇESİ, AZİZİYE MAHALLESİ, 29334/2 PARSEL İÇİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOKAK ANSERA AVM İÇERİSİ NO:146 ADRESİNDE BULUNAN İŞYERİ 3 YIL TOPLAM: 55.13 M² KAPALI ALAN ₺78.000,00 ₺2.340,00 14:14 9 ALTINDAĞ İLÇESİ, ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ, 629. CADDE İLE TESVİYECİLER CADDE KESİŞİMİ 19729 ADA 1 PARSEL ÖNÜ ADRESİNDE BULUNAN İŞYERİ 3 YIL TOPLAM: 330 M² KAPALI ALAN ₺252.000,00 ₺7.560,00 14:16

Taşınmazların yıllık takdir edilen bedelleri(muhammen bedelleri) ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

3- İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARDA TEMİN EDİLECEĞİ

İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın kira şartname ve sözleşme tasarısını, en geç 03.12.2025 tarih Çarşamba günü ve saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4- İHALENİN NEREDEHANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI;

İhale 04.12.2025 tarihinde tabloda belirtilen saatte Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı mülkiyet kiralaması yapılacaktır.

5- İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER;

İstekliler, Şartnamede belirtilen ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerden aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

İÇ ZARF;

İmzalı Teklif Mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzelkişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

DIŞ ZARF;

a-İmzalı Teklif Mektubu (İç zarf)

b-İmzalı Taşınmaz Kiralama Şartnamesi( Aslı ),

c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

d-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge.

e-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

f-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

g- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki belgelerle birlikte;

h- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ),Adli sicil kaydı belgesi, istekliyi gerçek şahıs temsil etmesi halinde “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletname,imza beyannamesi, kimlik belgesi,

i-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde;şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda on yıl faaliyette bulunmasına dair belge, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi,şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, tüzel kişiliğin birden fazla ortak olması halinde; noter onaylı yetki belgesi (İhaleye katılma, artırımda bulunma, teklif verme vb. yazılması gereklidir.),

j-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, taşınmaz kiralama hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

k-Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin, şehrin muhtelif yerlerinde en az beş yıl süreli kamu kurumu ve kuruluşlarından benzer nitelikte ondan fazla kiralama yaptığına dair kira sözleşmesi veya iş tamamlama belgesi ve 2024 yılına ait gelir/ciro hasılat gösterir bilançonun kiralanacak mecurun süresine isabet eden toplam kira muhammen bedelinden az olmadığına dair belge,

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATE KADAR TESLİM EDİLMESİ ve DİĞER HUSUSLAR;

Teklif mektuplarının en geç 04.12.2025 tarihinde Perşembe günü saat 12.00’ye kadar,ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

Kiralama şartnamesi ve sözleşmesinde belirtilen taşınmaza ait maddeleri kiracı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesi ve sözleşmesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Kiralamadan mütevellit bütün kiralama bedeli, damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri, ilan giderleri, K.D.V. ve ödenmesi gereken her türlü giderler Kiracıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.