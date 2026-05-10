T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1568 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, KARAPINAR Mahalle/Köy, 27993 Ada, 6 Parsel, 4. KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU Çatı Aralı Mesken nitelikli bağımsız bölüm satılacaktır.

Adresi : Karapınar Mahallesi, Dikmen Caddesi, Hilal Apartmanı No:432/16 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 1.262,00 m2

Arsa Payı : 70/1262

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Çankaya Belediyesinin imarının 27993 ada 6 sayılı parselin de bulunduğu parselasyon planında ayrık nizam 5 katlı konut alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 5.00 m olduğu, yan bahçe mesafesinin 4,00 m., KAKS:1,80 olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ŞEHİT MEVLÜT MERİÇ Mahalle/Köy, 7266 Ada, 7 Parsel, ZEMİN KAT 14 NOLU depolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölüm satılacaktır.

Adresi : Aydınlar Mahallesi, Cahit Sıtkı Sokak,Tuğba Apartmanı No:30/A Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 584,00 m²

Arsa Payı : 8/212

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Çankaya Belediyesinin imarının 7266 ada 7 sayılı parselinin de bulunduğu parselasyon planında ayrık nizam 3 katlı konut alanında kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 06/08/1990 tarih ve 5320 yevmiye ile H: 7266 ADA 7 PERSEL LEHİNE 8 PARSEL ALEYHİNE 1,75 m² yine 7266 ada 7 ve 8 parsel Aleyhine 19,75 m² lik kısımda pis su kanalı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.