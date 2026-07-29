T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1568 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, CEVİZLİDERE Mahalle/Köy, 27916 Ada, 5 Parsel, ZEMİN +1. BODRUM KAT/21 NUMARALI DEPOLU DÜKKAN CİNSİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM.

Adresi : Cevizlidere Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Köşk Apartmanı No:186/ C Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 970,00 m² Arsa Payı : 70/970

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın Çankaya Belediyesi'nden temin edilen dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre; değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel; Konut Alanı İmarlı, Ayrık Nizam, yoldan 7m, yan parselden 3m çekme mesafeli, 4 kat, Taks:0,40, Kaks: 1,60 olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 5.800.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ANKARA 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/423 SAYILI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ VARDIR.

Taşınmazın kaydında bulunan Ankara 29. A.H.M. 2024/423 E. Konulan ihtiyati tedbir şerhi cevabi yazısında " İlgi sayılı yazınız ile Mahkememizdeki iş bu dava Tapu İptali ve Tescil istemine ilişkin olduğu, davacı tarafın taşınmazın dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren tapu kaydına, üçüncü kişilere satış-devir ve tasarrufu kısıtlayıcı işlem yasağı şerhi konulmasına yönelik talebi üzerine tedbir kararı verildiği, kararda tedbirin cebri icra ile satışa engel olduğuna ilişkin bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır. HMK'nun 389 vd. gereğince konulmuş bulunan tedbirin halen devam ettiği, tedbirin icra yoluyla satışa engel olup olmayacağının icra müdürlüğünün takdirinde olduğu hususunda gereği bilgilerinize rica olunur." kararı gereği müdürlüğümüzce satışın reddine kararı Ankara 19. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2025/520 Esas KARAR NO: 2026/453 ile icra müdürlüğümüz kararı kaldırılmakla taşınmazın ihtiyati tedbir ile satışa konu edilmesine, tedbire dair mahkemece verilen cevabi yazının ilan ekine konulmasına,

Diğer : TAPU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA :YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN AYNİ VE ŞAHSİ HAK EDİNİMLERİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. ) 09/09/2008 Tarih: - Sayı:1592 - SAYILI BEYAN VARDIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.