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T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

13-09-2026 00.00
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T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/388 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/388 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, OVACIK Mahalle/Köy, 91873 Ada, 2 Parsel, C Blok, 3. Kat, 13 Nolu Konut cinsinde bağımsız bölüm satılacaktır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Ovacık Mah. 695 Cad. No: 11 C / 13 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 30.134,33 m2 Arsa Payı : 6200/3013433

İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 0.01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır ( Tedaş lehine 99 yıl süre kira şerhi ) 25/01/2024 tarih ve 6463 yevmiye Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

 

Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:21

 

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:21

 

11/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02547818