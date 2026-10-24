T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/12/2017 tarih, 2005/1132 Esas, 2017/1314 Karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen Ankara ili, Keçiören ilçesi, Etlik Mahallesi, 9348 ada, 12 parsel arsa vasıflı taşınmazın kıymet takdiri raporu düzenlenmiş ve adres tespiti yapılamayan yukarıda ismi yazılı hissedara kıymet takdiri raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

KIYMET TAKDİRİ RAPORU : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ayvalı Mahallesi, Nevşehir Caddesi ile Yağmur Sokak kesişiminde yer alan arsa, tapu kaydında; Etlik Mahallesi, 9348 ada, 12 parselde kayıtlı, 719,00m² yüz ölçümlü arsanın üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat bulunmadığı, arsa topografik açıdan eğimsiz bir yapıya sahip olup, düzgün dörtgen formda olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde kıymet takdir raporuna karşı itiraz davası açabileceğiniz aksi takdirde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği ihtar ve tebliğ olunur.



KIYMET TAKDİRİ TARİHİ : 31/07/2025

KIYMET TAKDİRİ BEDELİ : 17.975.000,00 TL olup,



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



HİSSEDARLAR:

1- Aliye Yayla (Seçim ve Mercan kızı, 30/06/1974 doğumlu)

KRÖGARVAGEN 69 NORSBORG 14552 9973 İSVEÇ

2- Yasemin Yayla (Seçim ve Mercan kızı, 28/04/1980 doğumlu)

KRÖGARV 2, 7 TR NORSBORG 14552 9973 İSVEÇ