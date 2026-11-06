T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1284 Esas 2026/27 Karar sayılı dosyasından verilen satış kararı gereğince, Memurluğumuzun 2026/388 Ortaklığın Giderilmesi Satış dosyasında satış işlemlerine başlanılan "Ankara İli Keçiören İlçesi Çiçekli Mahallesi 6456 Ada 8 Parsel, 706,00 M² Yüzölçümlü, 6/170 Arsa Paylı, Depolu Dükkan" vasıflı taşınmaz ile "06S6173 Plakalı , 1989 Model , 131 Şahin Tipli, 131A10160377502 Motor No'lu, CTOFAŞ131A10397273 Şasi No'lu, Tofaş Fiat Marka Araç"ın tapu kaydında hissedar olarak görünen Lale Başkaya, Emel Başkaya, Atilla Cihan Başkaya'ya Ankara 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/1284 Esas dosyasında yapılan yargılamasında tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğ edildiği, Memurluğumuzca da tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Memurluğumuzca 16/09/2026 tarihli kıymet takdiri raporuna göre "06S6173 Plakalı , 1989 Model , 131 Şahin Tipli, 131A10160377502 Motor No'lu , CTOFAŞ131A10397273 Şasi No'lu , Rengi Kahverengi , Tofaş Fiat Marka Araç" vasıflı taşınırın kıymet takdirinin 140.000,00 TL olarak belirlendiği, 18/09/2026 tarihli kıymet takdiri raporuna göre "Ankara İli Keçiören İlçesi Çiçekli Mahallesi 6456 Ada 8 Parsel, 706,00 M² Yüzölçümlü, 6/170 Arsa Paylı, Depolu Dükkan" vasıflı taşınmazın kıymet takdirinin 550.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Ankara 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdirine itiraz davası açılması, aksi takdirde hissedarlar Lale Başkaya, Emel Başkaya, Atilla Cihan Başkaya'ya raporu kabul etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.