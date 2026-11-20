Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi, 9479 Ada, 1 Parsel, Kat İrtifaklı, 2. Kat, 10 Nolu Mesken

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi, 9479 Ada, 1 Parsel, Kat İrtifaklı, 3. Kat, 14 Nolu Mesken



Ankara 24. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03.10.2025 tarih, 2024/112 Esas 2025/1235 Karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların bilirkişilerce tanzim olunan 10.09.2026 tarihli raporu ile kıymet takdiri yaptırılmış olup, 2. kat, 10 nolu taşınmaza 7.200.00,00-TL, 3. kat 14 nolu taşınmaza 6.700.000,00-TL kıymet takdir edilmiş olup, taşınmazda hissedar olan;

Hatice Lök'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan hissedara işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, kıymet takdir raporu hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.