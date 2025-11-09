T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize 2007-2008 yıllarına ait ödenmeyen öğrenim ücreti olan 57.053,60 TL'lik alacak davası açılmış olup; iddia ve savunmalarınızı sunmanız ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği davalı Mohammadseddıq Turkmın Salar'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.