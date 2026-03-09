T.C. ANTALYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, NURİ BAKAY ile Davalı , ANT DEF MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ , Dahili Davalı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, davalı KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Yukarıda isimleri yazılı davacının zilyetliğinde bulunan ve davacı tarafından imar ve ihya edilerek 20 yıldan fazla süredir tarım arazisi olarak kullanılan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesi, 28263 ada 42 parsel nolu taşınmazın, kuzey ve güney yönündeki tescil harici taşınmazın,

TMK'nun 713. Maddesi gereğince bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmazlara ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı taktirde yasal koşulların gerçekleşmesi halinde tapusuz olan bu arazlerin davacılar adına tapuya tesciline karar verileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.