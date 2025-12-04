T.C. ANTALYA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: AYHAN TÜRKOĞLU - 19798982474

Davacılar tarafından hissedarı olduğunuz Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi, - Ada, 3325 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz nedeniyle açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tüm belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/02/2026 günü saat: 12:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.