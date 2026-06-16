T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2026/34 Esas sayılı dava dosyası ile açılan gaiplik davasında verilen ara kararı gereğince, dava konusu Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Ayanlar Mahallesinde bulunan 8570 Ada 10 Parsel (eski Çığlık Mahallesi,39 Parsel) sayılı tapuya kayıtlı taşınmazın maliki Abdurrahman, Fatma, Zeliha ve Deli Mehmet oğlu ölü Yörük Hüseyin'in mirasçılarının kimliklerinin tespit edilemediğinden haklarının korunması için Antalya 4. Sulh hukuk mahkemesi 2011/176 Esas 2012/1178 Karar sayılı ilamı ile, Antalya Defterdarı'nın kayyum atandığı, ilgili kişinin bu tarihten itibaren kayyum tarafından anılan taşınmaz idare edildiğinden Abdurrahman, Fatma, Zeliha ve Deli Mehmet oğlu Yörük Hüseyin'in mirasçılarının, mirasçısı veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.