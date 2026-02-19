T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı 70741048708 TC Kimlik numaralı Gökcan Zayim'in tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamamış ve adresinin meçhul olması nedeniyle ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşması 14/04/2026 günü saat 10:05'e bırakılmış olmakla, davalı Gökcan Zayim'e "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği, ön incelemeden sonra tahkikata geçileceği, ayrıca 7251 sayılı yasayla değişik 6100 sayılı HMK- 186. ve 137. maddesi uyarınca, sonraki celsede ve devam eden celselerde sözlü yargılamaya geçilebileceği ve karar verilebileceği hususları ihtar ve tebliğ olunur." hususları ihtar ve tebliğ olunur.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır İLANEN DUYRULUR.